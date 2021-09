Gastkonzert Erlangen

Ein erstes Gastkonzert führt den neuen Chefdirigenten Alain Altinoglu mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt in der Heinrich-Lades-Halle nach Erlangen. Präsentiert wird das aktuelle hr-Sinfoniekonzert-Programm mit Modest Mussorgskijs »Bilder einer Ausstellung« in der Orchesterfassung von Maurice Ravel sowie Antonín Dvořáks Cellokonzert mit Edgar Moreau.

A first guest concert brings the new Music Director Alain Altinoglu and the Frankfurt Radio Sympony to Erlangen in the Heinrich-Lades-Halle. The current hr-Sinfoniekonzert program will be presented with with Modest Mussorgsky's »Pictures at an Exhibition« in the orchestral version by Maurice Ravel as well as Antonín Dvořák's Cello Concerto with Edgar Moreau.

