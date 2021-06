Um auf die aktuellen Entwicklungen in der Pandemie flexibel reagieren zu können, verzichtet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt in Saison 2021/22 auf eine Veröffentlichung der gesamten Spielzeit. Die Konzertangebote werden vielmehr in Etappen vorgestellt und in den Vorverkauf gebracht. Damit kann das hr-Sinfonieorchester auf sich neu eröffnende Möglichkeiten hinsichtlich seiner Besetzungsstärke wie des Platzangebots für Sie als Konzertbesucher schneller reagieren. Oberstes Ziel ist es, Ihnen möglichst bald wieder in gewohnter Weise musikalisch zu begegnen und unsere Leidenschaft mit Ihnen zu teilen.

Wählen Sie die Konzerte über unseren Konzertkalender in der Monats-Übersicht oder klicken Sie auf die entsprechende Konzertreihe im Saison-Überblick und wählen Sie dort die gewünschten Konzerte aus.