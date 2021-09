Im festlichen Ambiente des Wiesbadener Kurhauses begrüßt das hr-Sinfonieorchester Frankfurt das neue Jahr traditionell mit einem unterhaltsamen wie anspruchsvollen Programm – diesmal unter der Leitung von Felix Mildenberger. Als 25-Jähriger erhielt er bereits seine erste Einladung zum hr-Sinfonieorchester. Inzwischen hat der junge deutsche Dirigent eine steile internationale Karriere vorzuweisen, ist Assistant Conductor von Simon Rattles London Symphony Orchestra und seit 2019 auch Assistent Paavo Järvis beim Tonhalle-Orchester Zürich. Bei unserem Neujahrskonzert im Wiesbadener Kurhaus steht er nun erneut am Pult und läutet mit einem inspirierten Programm das Jahr 2022 ein. Raphaela Gromes ist die Solistin in der erst vor kurzem von ihr wiederentdeckten Fantasie »Hommage à Rossini« von Jacques Offenbach, der einst selbst ein Virtuose auf dem Violoncello war und ein großer Verehrer Gioachino Rossinis.

Weitere Informationen

In the festive ambience of the Wiesbaden Kurhaus, the hr-Sinfonieorchester Frankfurt traditionally welcomes the New Year with an entertaining as well as challenging program - this time conducted by Felix Mildenberger. He received his first invitation to play with Frankfurt Radio Symphony at the age of 25. In the meantime, the young German conductor has enjoyed a meteoric international career, is assistant conductor with Sir Simon Rattle's London Symphony Orchestra and since 2019 also assistant to Paavo Järvi with the Tonhalle Orchestra Zurich. At our New Year's Concert in the Wiesbaden Kurhaus, he will be at the conductor’s desk once again, ringing in the year 2022 with an inspired programme. Raphaela Gromes is the soloist in a piece which she recently rediscovered – the fantasy »Hommage à Rossini« by Jacques Offenbach, who himself was once a virtuoso on the cello and a great admirer of Gioachino Rossini.

Ende der weiteren Informationen