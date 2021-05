Video-Übertragung aus dem Kloster Eberbach: Andrés Orozco-Estrada, Augustin Hadelich und das hr-Sinfonieorchester mit Werken von Sibelius und Mendelssohn.

Hier können Sie das Konzert am 27. Juni 2021 um 19.00 Uhr live im Video erleben und im Anschluss als Aufzeichnung nachverfolgen:



Augustin Hadelich | Violine

Andrés Orozco-Estrada | Dirigent



Felix Mendelssohn Bartholdy | Die Hebriden

Jean Sibelius | Violinkonzert

Felix Mendelssohn Bartholdy | 5. Sinfonie (»Reformations-Sinfonie«)





In den Eröffnungskonzerten des Rheingau Musik Festivals, die zugleich die letzten Konzerte von Andrés Orozco-Estrada in seiner Zeit als Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt sind, steht ein eindrucksvolles sinfonisches Glaubenswerk auf dem Programm: die Musik gewordene Selbstvergewisserung des aus einer jüdischen Familie stammenden, aber schon in jungen Jahren zum christlichen Glauben konvertierten Felix Mendelssohn Bartholdy, bekannt auch als »Reformations-Sinfonie«. Darüber hinaus ist der deutsch-amerikanische Geiger Augustin Hadelich in der Basilika von Kloster Eberbach zu Gast mit dem berühmten Violinkonzert von Jean Sibelius und zu Beginn erklingt Mendelssohns Konzert-Ouvertüre die »Die Hebriden« .

Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.