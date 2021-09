Video-Aufzeichnung aus der Alten Oper Frankfurt: Alain Altinoglu und das hr-Sinfonieorchester mit Werken von Schnelzer, Hindemith, Schumann und Ravel.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen



Marc Gruber / Kristian Katzenberger /

Maciej Baranowski / Charles Petit | Horn

Alain Altinoglu | Dirigent



Albert Schnelzer | Through the Eye of the Pegasus (Auftragswerk der Alten Oper Frankfurt – Uraufführung)

Paul Hindemith | Sinfonische Metamorphosen nach Themen von Carl Maria von Weber

Robert Schumann | Konzertstück für 4 Hörner und Orchester

Maurice Ravel | La valse





Mehr zum Konzert