Final Call: Beethoven

Video-Übertragung aus dem hr-Sendesaal Frankfurt: Langer Kammermusik-Abend des hr-Sinfonieorchesters zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in Kooperation mit ARTE Concert.

Rares und Raffiniertes, Profiliertes und Abseitiges zum Abschluss des Beethoven-Jahres – eine finale kammermusikalische Hommage auf den großen Jubilar pünktlich zu seinem eigentlichen Geburtstag. In drei Konzerten eröffnen Musikerinnen und Musiker des hr-Sinfonierochesters am Ende dieses in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Jubiläumsjahres ein Füllhorn mitreißender Beethoven-Kammermusiken: vom ersten Streichquartett op. 18 Nr. 1 bis zu seinem späten Streichquintett op. 137.

Hier können Sie die Konzerte am 6. Dezember 2020 live im Video erleben.



16.00 Uhr



Ludwig van Beethoven |

Sonate für Violoncello und Klavier C-Dur op. 102 Nr. 1

Fuge D-Dur für Streichquintett op. 137

Streichquartett F-Dur op. 18 Nr. 1





Ulrich Horn | Violoncello

Nami Ejiri | Klavier



Rachelle Hunt | Violine

Alexandra Raab | Violine

Stefanie Pfaffenzeller | Viola

Vladimir Babeshko | Viola

Claude Frochaux | Violoncello





18.00 Uhr



Ludwig van Beethoven |

Drei Equali für vier Posaunen WoO 30

Streichquintett Es-Dur op. 4

Sextett für zwei Hörner und Streicher Es-Dur op. 81b





Oliver Siefert | Posaune

Klaus Bruschke | Posaune

Lothar Schmitt | Posaune

Francis Baur | Posaune



Charys Schuller | Violine

Laurent Weibel | Violine

Dirk Niewöhner | Viola

Steffen Weise | Viola

Valentin Scharff | Violoncello



Laurent Weibel | Violine

Alexandra Raab | Violine

Kerstin Hüllemann | Viola

Christiane Steppan | Violoncello

Marc Gruber | Horn

Gerda Wind-Sperlich | Horn





20.00 Uhr



Ludwig van Beethoven |

Duo Es-Dur mit zwei obligaten Augengläsern für Viola und Violoncello WoO 32

Serenade D-Dur für Flöte, Violine und Viola op. 25

Streichquintett C-Dur op. 29





Stefanie Pfaffenzeller | Viola

Claude Frochaux | Violoncello



Sebastian Wittiber | Flöte

Akemi Mercer-Niewöhner | Violine

Dirk Niewöhner | Viola



Hába Quartett:

Artur Podlesniy | Violine

Sha Katsouris | Violine

Peter Zelienka | Viola

Arnold Ilg | Violoncello

und

Philipp Nickel | Viola

Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.