Video-Übertragung aus dem hr-Sendesaal Frankfurt: Fabio Biondi, Nicolas Cock-Vassiliou und das hr-Sinfonieorchester mit Werken von Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi und Mozart.

Hier können Sie das Konzert am 10. Juni 2021 um 20.00 Uhr live im Video erleben und im Anschluss als Aufzeichnung nachverfolgen:



Nicolas Cock-Vassiliou | Oboe

Fabio Biondi | Dirigent/Violine



Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonie D-Dur KV 84

Carlo Monza | Ouvertüre zur Oper »Temistocle«

Giuseppe Sammartini | Oboenkonzert D-Dur

Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonie G-Dur KV 74

Angelo Maria Scaccia | Violinkonzert Es-Dur

Antonio Brioschi | Sinfonia D-Dur

Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonie F-Dur KV 112





Mozart in Mailand: So überschreibt Fabio Biondi ein Programm, in dem frühe Mozart-Sinfonien aus der Zeit um 1770 einer Auswahl jener Werke gegenübergestellt werden, die der 14-jährige Mozart auf seinen Italien-Reisen kennengelernt haben könnte. Italienischer Stil trifft da auf erste Anklänge des »Sturm und Drang«, eine packende Kombination – so ganz nach dem Geschmack von Fabio Biondi, dem Orchesterleiter aus Sizilien. Der, so beschreibt es die Süddeutsche Zeitung, einfach ein »glühender Musiker« ist.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den YouTube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters und erhalten Sie Benachrichtigungen vor jedem Livestream! Ende der weiteren Informationen



Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.