Städel in Concert: About Humans

Gegenwartskunst trifft klassische Musik – ein Projekt von Städel Museum Frankfurt und hr-Sinfonieorchester mit Kompositionen von Arvo Pärt und Ludwig van Beethoven.

Hier können Sie die Begegnung von Gegenwartskunst und klassischer Musik am 19. März 2021 um 20.00 Uhr live im Video erleben und im Anschluss als Aufzeichnung nachverfolgen:



Städel in Concert

About Humans



Gegenwartskunst trifft Beethoven & Pärt



Ein Projekt von

Städel Museum Frankfurt und hr-Sinfonieorchester



Mit Werken von

Martin Kippenberger, Maria Lassnig,

Daniel Richter, Cindy Sherman u.a.



Ludwig van Beethovens »Streichquartett C-Dur op. 59 Nr. 3«

Arvo Pärts »Psalom«



und dem

Hába Quartett



Sha Katsouris | Violine

Artur Podlesniy | Violine

Peter Zelienka | Viola

Arnold Ilg | Violoncello





An diesem Abend greifen Musik und Kunst ineinander. In einem ungewöhnlichen Video-Projekt treten »Menschen«-Bilder der Gegenwartskunst in Beziehung zu Musikwerken zweier Komponisten, deren Schaffen das Thema »Menschsein« vielfältig spiegelt. Live aus den Gartenhallen des Städel Museums präsentieren Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters Kompositionen von Ludwig van Beethoven und Arvo Pärt. Eine Begegnung von bildender Kunst und klassischer Musik besonderer Art.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen



Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.