Hier finden Sie die Programme der nächsten Stage@Seven-Livestreams mit Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband:





30.04.2020



Marc Gruber, Horn

Maria Ollikainen, Klavier



Paul Dukas: Villanelle

Ludwig van Beethoven: Hornsonate F-Dur op. 17



04.05.2020



Norwin Hahn, Tenorposaune

Robert Hedemann, Bassposaune



Steven Verhelst: Devil's Waltz

Luciano Berio: Sequenza V

Daniel Schnyder: Duo Concertante



05.05.2020



Michael Höfele, Englischhorn

Maria Ollikainen, Klavier



Charles Koechlin: Au loin – für Englischhorn und Klavier

Richard Wagner: Hirtenweise aus dem 3. Akt von »Tristan und Isolde«

Elliott Carter Pastorale – für Englischhorn und Klavier





06.05.2020



Günter Bollmann, Posaune



All the Things You Are (Jerome Kern)

In a Mellow Tone (Duke Ellington)

Body & Soul (John W. Green)

Buzz-Wow Blues (Günter Bollmann)



07.05.2020



Oliver Leicht, Elektrische Klarinette

Oli Rubow, Schlagzeug/Electronics



08.05.2020



Konrad Graf & Lars Rapp, Percussion



Bernhard Wulff: Abgesang einer Feldlerche

David Friedman: Looking back

Ali N. Askin: snap/shot

