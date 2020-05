Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband live: Konrad Graf @ Lars Rapp / Oliver Leicht / Günter Bollmann / Michael Höfele / Norwin Hahn & Robert Hedemann

Oliver Leicht, Elektrische Rohrblätter Oli Rubow, Elektro-organische Dub-Drums Kamü, Live-Zeichnungen Der temporäre elektronische Salon improvisierte elektronische Musik Leicht & Rubow spielen Rubow & Leicht: Conversion Non Vertica l (Oliver Leicht) Track in 135 (Oliver Rubow) Tipp: Oliver Leicht mit der hr-Bigband auf YouTube: Laith Al-Deen: »Damit ich wieder schlafen kann«

Weitere Informationen

Günter Bollmann, Posaune



All the Things You Are (Jerome Kern)

In a Mellow Tone (Duke Ellington)

Body & Soul (John W. Green)

Buzz-Wow Blues (Günter Bollmann)



Tipp:

Günter Bollmann mit der hr-Bigband auf YouTube:

Richard Bona: »Janjo La Maya«

Ende der weiteren Informationen