Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband live: Maximilian Junghanns / Carsten Wilkening & Theo Plath / Martin Scales & Paul Höchstädter / Anne-Sophie Bertrand

Martin Scales, Gitarre

Paul Höchstädter, Drums



Don't let me down (Lennon/McCartney)

You don't know what Love is (Gene De Paul/Don Raye)

Everything 's Gonna be alright (Bob Marley)



Martin Scales mit der hr-Bigband auf YouTube:

»Beirut« (Ibrahim Maalouf)



Paul Höchstädter mit der hr-Bigband auf YouTube:

»G-Spot Tornado« (Frank Zappa)

