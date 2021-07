Hilary Hahn, Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester am 17. Juni 2021 in der Alten Oper Frankfurt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Weitere Informationen

Alberto Ginastera:

Violinkonzert op. 30



I. Cadenza –

Studio I per gli accordi. Allegro –

Studio II per le terze. Allegretto –

Studio III per gli altri intervalli. Lo stesso tempo –

Studio IV per l'arpeggiato. Lo stesso tempo –

Studio V per gli armonici. Andante –

Studio VI per i 24 quarti di tono. Larghissimo –

Coda. Maestoso

II. Adagio per 22 solisti

III. Scherzo pianissimo e Perpetuum mobile



hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony

Hilary Hahn, Violine

Andrés Orozco-Estrada, Dirigent



Abschiedskonzert Andrés Orozco-Estrada

Alte Oper Frankfurt, 17. Juni 2021

Ende der weiteren Informationen