Seit 2014 bereits Mitglied des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt in der Tutti-Gruppe der 2. Violinen, hat Fanny Pujol nach bestandenem Probespiel und erfolgreich absolviertem Probejahr nun fest auf die Position der Vorspielerin in den 1. Violinen gewechselt.

Fanny Pujol stammt aus Dresden und studierte dort bis 2009 bei Ivan Zenaty an der Musikhochschule Carl Maria von Weber. In dieser Zeit absolvierte sie ihr Meisterklassenstudium und wurde zeitgleich bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden studiumsbegleitend ausgebildet. Ein weiteres Studium führte sie in die USA in die Klasse von Mauricio Fuks an die Jacobs School of Music in Bloomington. Während ihres Studiums in Dresden und den USA wurde die Geigerin mehrfach mit Preisen bei internationalen Wettbewerben wie auch mit diversen Stipendien ausgezeichnet. Solistische Tätigkeiten führten Fanny Pujol mit verschiedenen Orchestern zusammen, so u.a. mit den Dresdner Kapellsolisten, den Heidelberger Symphonikern sowie dem Mozartorchester Tokio. 2014 kam Fanny Pujol als Mitglied der 2. Violinen zum hr-Sinfonieorchester.