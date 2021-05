Ende Mai hat ein langjähriges Mitglied des hr-Sinfonieorchesters seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten und sich von seinen Kolleg*innen wie vom Publikum verabschiedet: Bassposaunist Francis Baur.

Francis Baur, geboren 1961 in Guebwiller (Frankreich), studierte an der Musikhochschule in Straßburg bei Bernard Poulain. Von 1979 bis 1983 war er Bassposaunist bei den Stuttgarter Philharmonikern, im Anschluss bis 1986 Bassposaunist an der Oper Lyon. Zusätzlich absolvierte er eine Dozentenausbildung. Seit 1987 war Francis Baur Bassposaunist im hr-Sinfonieorchester und spielte lange Jahre auch in der hr-Brass. Von 1992 bis 1998 war er zudem Dozent für Posaune an der Hochschule für Musik in Straßburg.