Sie schätzen das hr-Sinfonieorchester Frankfurt und wollen es unterstützen?

Die »Gesellschaft der Freunde und Förderer« unterstützt das hr-Sinfonieorchester Frankfurt in seiner künstlerischen Arbeit ideell wie finanziell.



Wir freuen uns über Ihre Spende:

Gesellschaft der Freunde und Förderer des hr-Sinfonieorchesters e.V.



Konto: Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE10 5005 0201 0000 9008 00)

BIC: HELADEF1822)



Stichwort: hrSO-Spende



Die Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Bei Angabe Ihrer Anschrift und E-Mail-Adresse wird eine entsprechende Steuerbescheinigung übersandt.



Auch durch eine Mitgliedschaft in der »Gesellschaft der Freunde und Förderer des hr-Sinfonieorchesters e.V.« können Sie das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützen.



Ihr

hr-Sinfonieorchester



Support the work of the Frankfurt Radio Symphony!



You want to support the artistic work of the hr-Sinfonieorchester Frankfurt?



The Society of Friends and Sponsors supports the Frankfurt Radio Symphony in its musical work both ideally and financially.



We would be delighted to receive your donation:



Gesellschaft der Freunde und Förderer des hr-Sinfonieorchesters e.V.



Bank account: Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE10 5005 0201 0000 9008 00)

BIC: HELADEF1822)



Keyword: hrSO-Spende



Donations are tax deductible. If you provide your address and e-mail address, we will send you a tax receipt.



You can also support the Frankfurt Radio Symphony by becoming a member of the »Gesellschaft der Freunde und Förderer des hr-Sinfonieorchesters e.V.«.



Your

Frankfurt Radio Symphony

