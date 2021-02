Music Discovery Project 2021

»SchwereLos«: Begegnungen, Kontraste und Mischungen von Klassik und Pop mit Pohlmann, Pekka Kuusisto, André de Ridder und dem hr-Sinfonieorchester – live aus dem hr-Sendesaal Frankfurt.

Das Music Discovery Project ist für viele ihr jährliches Highlight im Konzertwinter. Noch im vergangenen Jahr zog das Crossover-Projekt des hr-Sinfonieorchesters kurz vor dem ersten Corona-Lockdown mehr als 4.000 Menschen in die Jahrhunderthalle. Pandemiebedingt kehrt das Music Discovery Projects nun mit seiner 15. Ausgabe an seinen Ursprungsort zurück. Im hr-Sendesaal präsentiert das hr-Sinfonieorchester mit André de Ridder am Pult eine Compact Edition ohne Publikum als reines Livestream-Event. Eingeladen hat es sich dazu als Special Guest den Hamburger Singer/Songwriter Pohlmann.

Unter dem Titel »SchwereLos« trifft die melancholische Songwelt Pohlmanns auf Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Missy Mazzoli, Robert Schumann, Philip Glass, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach und Edvard Grieg.

Geiger Pekka Kuusisto Bild © Felix Broede

Als weiterer Gast ist der diesjährige »Artist in Residence« des hr-Sinfonieorchesters Pekka Kuusisto mit von der Partie. In seiner spielerischen Virtuosität und eindrucksvollen Interpretationskunst verbindet der musikalische Grenzgänger klassische und genre-ferne Klänge und Stile und bereichert das Programm als Geiger auf seine vielseitige Weise.

Bryce Dessner Bild © Shervin Lainez

Eine wichtige Rolle spielt auch der aktuelle »Composer in Residence« des hr-Sinfonieorchesters Bryce Dessner. Der Kopf und Gitarrist der amerikanischen Rockband »The National« sollte eigentlich als Gitarrist live auf der Bühne stehen. Nun befeuert er mit der Uraufführung einer neuen Komposition das suggestive Finale des diesjährigen Music Discovery Projects.

Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.