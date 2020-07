Mit der Organistin Iveta Apkalna begrüßte das hr-Sinfonieorchester Frankfurt eine Künstlerin der Extraklasse als »Artist in Residence« in der Saison 2019/20. An der »Königin der Instrumente« erweckt sie für den Konzertsaal ungewohnte Klangwelten.

Die lettische Organistin Iveta Apkalna ist der neue Stern am Orgel-Himmel. Sie lässt den Glanz ihres Instrumentes jenseits von Kirchenmauern auch in den großen Konzertsälen erstrahlen, und dies nicht nur als Titularorganistin der neuen Klais-Orgel in der Hamburger Elbphilharmonie, sondern bei all ihren Auftritten weltweit. Iveta Apkalna studierte Klavier und Orgel in Riga, an der Guildhall School of Music and Drama in London und an der Musikhochschule in Stuttgart.

Seit ihrem gefeierten Debüt bei den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado tritt sie mit vielen führenden Orchestern weltweit auf und musiziert unter so bedeutenden Dirigenten wie Mariss Jansons, Marek Janowski, Kent Nagano, Antonio Pappano, Gustavo Dudamel und Andris Nelsons. Als erste Organistin überhaupt wurde sie bereits 2005 mit einem »ECHO Klassik« als »Instrumentalistin des Jahres« ausgezeichnet.

Die Virtuosität und Meisterschaft der Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie konnte man in Frankfurt in insgesamt vier Programmen erleben. In der Alten Oper präsentierte sie die »Toccata Festiva« von Samuel Barber sowie das Orgelkonzert von Francis Poulenc. Und auch der Orgel im hr-Sendesaal verhalf die Lettin zum Leben: mit einem Bach'schen Orgelkonzert, der »Orgelsinfonie« von Camille Saint-Saëns sowie eher intimen Orgelmusiken im Rahmen des in der Corona-Zeit kurzfristig entwickelten Livestream-Formats »Stage@Seven«.

Fr_13.09.2019



hr-Sinfoniekonzerte – Alte Oper Frankfurt



PORGY AND BESS



IVETA APKALNA | Orgel

ADINA AARON | Sopran

NMON FORD | Bariton

CAPE TOWN OPERA CHORUS

ANDRÉS OROZCO-ESTRADA | Dirigent

Samuel Barber | Toccata Festiva

George Gershwin | Ein Amerikaner in Paris / Porgy and Bess – Auszüge





Do_21.11.2019

Fr_22.11.2019



hr-Sinfoniekonzerte – Alte Oper Frankfurt



FEUERVOGEL



IVETA APKALNA | Orgel

ANDRÉS OROZCO-ESTRADA | Dirigent

Joseph Haydn | Sinfonie Nr. 83 (»La poule / Die Henne«)

Francis Poulenc | Orgelkonzert

Igor Strawinsky | Der Feuervogel – Ballettmusik





Do _20.02.2020

Fr_21.02.2020



Barock+ – hr-Sendesaal



SYMPHONIE AVEC ORGUE



IVETA APKALNA | Orgel

RICCARDO MINASI | Dirigent

Johann Sebastian Bach | Orgelkonzert d-Moll BWV 1052

Jean-Philippe Rameau | Suite aus der Oper »Les Boréades«

Camille Saint-Saëns | 3. Sinfonie (»Orgelsinfonie«)







So_24.05.2020



Stage@Seven EXTRA – hr-Sendesaal



ORGEL-TÖNE



IVETA APKALNA | Orgel

VALENTINO WORLITZSCH, Violoncello

STREICHER*innen DES hr-SINFONIEORCHESTERS



Johann Sebastian Bach | Concerto a-Moll BWV 593 nach Vivaldi

(Transkription für Orgel und Streicher von Marcel Dupré)

Camille Saint-Saëns | Prière – für Violoncello und Orgel op. 158

Gabriel Fauré | Romance für Violoncello und Orgel op. 69

Pēteris Vasks | Abendmusik – für Violoncello und Orgel

