Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester am 17. April 2015 in der Alten Oper Frankfurt

Weitere Informationen

Johannes Brahms:

Brahms: 2. Sinfonie D-Dur op. 73



I. Allegro non troppo

II. Adagio non troppo

III. Allegretto grazioso (Quasi Andantino) – Presto ma non assai – Tempo primo – Presto ma non assai – Tempo primo

IV. Allegro con spirito



hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony

Andrés Orozco-Estrada, Dirigent



Alte Oper Frankfurt, 17. April 2015

Ende der weiteren Informationen