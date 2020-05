Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester am 20. Mai 2020 im hr-Sendesaal Frankfurt

Charles Ives:

The Unanswered Question



hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony

Andrés Orozco-Estrada, Dirigent



Stage@Seven

hr-Sendesaal Frankfurt, 20. Mai 2020



Entsprechend den derzeit geltenden Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie in Deutschland treten in der Livestream-Reihe »Stage@Seven« aktuell nur Ensembles bis kammerorchestraler Größe auf. Die erforderlichen Mindestabstände werden dabei respektiert. Auch das Streaming erfolgt in einem reduzierten Setting.

