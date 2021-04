Gegenwartskunst trifft Beethoven & Pärt – ein Projekt von Städel Museum und hr-Sinfonieorchester.

Weitere Informationen

Städel in Concert

ABOUT HUMANS



Gegenwartskunst trifft Beethoven & Pärt



Ein Projekt von

Städel Museum und hr-Sinfonieorchester



Mit Kunstwerken von

Martin Kippenberger, Maria Lassnig,

Daniel Richter, Cindy Sherman u.a.



Ludwig van Beethovens

Streichquartett C-Dur op. 59 Nr. 3



Arvo Pärts

Psalom



und dem

Hába Quartett



Sha Katsouris | Violine

Artur Podlesniy | Violine

Peter Zelienka | Viola

Arnold Ilg | Violoncello



Städel Museum, Frankfurt, 19. März 2021





Kunstwerke:

Bettina von Arnim:

Hosenträger (1970)



Jean Dubuffet:

Michel Tapié – Gran Duc (1946)



Alberto Giacometti:

Femme, épaule cassée (1958-59)

© Alberto Giacometti Estate / ACS, London and ADAGP, Paris 2021



Alberto Giacometti:

Grand nu assis (1957)

© Alberto Giacometti Estate / ACS, London and ADAGP, Paris 2021



Leon Golub:

Fallen Figure (Fallen Fighter) (1971)



Martin Kippenberger:

Zwei proletarische Erfinderinnen auf dem Weg zum Erfinderkongreß (1984)



Maria Lassnig:

Selbstporträt mit Affen (Geliebte Vorväter) (2001)



Henri Laurens:

La grande baigneuse (Die große Badende) (1947)



Pablo Picasso:

Femme accroupie (1960)



Daniel Richter:

Horde (2007)



Klaus Rinke:

Die Wand (1971)



Wilhem Sasnal:

o.T. (2013)



Eugen Schönebeck:

Junge Frau (1962)



Cindy Sherman:

Untitled #77 (1980)

