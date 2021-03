Ungewöhnliches und Ungehörtes stehen im März auf dem Programm der beiden hr-Orchester. Dabei teilen sich das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband nicht nur die Bühne bei einem gemeinsamen Posaunen-Konzert, sondern auch den »Artist in Residence« Pekka Kuusisto.

Urspünglich für das gemeinsame Festival »Sounds of Finland« eingeladen, kommt der finnische Geiger nun für drei hr-Konzerte nach Frankfurt, eines davon ist das bekannte »Music Discovery Project«. Alle März-Konzerte sind im Video-Livestream und anschließend als Video-on-Demand zu erleben. Ausgewählte Konzerte sind nachträglich auch in der Senderrubrik »hr« der ARD-Mediathek zu finden.

Pekka Kuusisto Bild © Felix Broede

Die Streaming-Konzerte der hr-Bigband starten am Freitag, 5. März: Pekka Kuusisto hat sein Können als Jazzgeiger und seine Liebe zur elektronischen Musik bereits vielfach unter Beweis gestellt. An diesen Konzertabend widmet sich der Solist mit der hr-Bigband einem ganz besonderen Werk – dem von Landsmann Kirmo Lintinen komponierten »Forest Cover Testimonials«. Außerdem hat er finnische Tangos im Gepäck.

Special Guest: Pohlmann Bild © Benedikt Schnermann

Für das »Music Discovery Project 2021« mit dem Titel »SchwereLos« am Donnerstag, 11. März, hat sich das hr-Sinfonieorchester den Hamburger Singer/Songwriter Pohlmann sowie ebenfalls Pekka Kuusisto eingeladen. Bei dem Streaming-Event trifft die melancholische Songwelt Pohlmanns auf Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Missy Mazzoli, Robert Schumann, Philip Glass, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Bryce Dessner und Edvard Grieg.

Eine neue Verbindung von Gegenwartskunst und klassischer Musik schafft das hr-Sinfonieorchester am Freitag, 19. März, bei einem außergewöhnlich gestalteten Kammermusik-Livestream aus dem und in Kooperation mit dem Städel Museum.

Andrés Orozco-Estrada Bild © Ben Knabe

Erstmals rein digital und mit Unterstützung der hr3-Morningshow-Moderatoren Tobi Kämmerer und Tanja Rösner präsentiert das hr-Sinfonieorchester am Mittwoch, 24. März das beliebte Gesprächskonzert »Spotlight«. Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada beleuchtet drei Konzert-Ouvertüren von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das hr3-Moderatoren-Duo wird dafür sorgen, dass die Zuschauer*innen sich dabei auch von zu Hause beteiligen können.

Wer Lust auf mehr bekommt, kann sich am Folgetag, Donnerstag, 25. März, Mendelssohn Bartholdys 1. Sinfonie anschauen, die der berühmte Romantik-Komponist im jugendlichen Alter von nur 15 Jahren geschrieben hat. Außerdem steht an diesem Abend »Artist in Residence« Pekka Kuusisto mit dem 1. Violinkonzert von Magnus Lindberg auf der Bühne.

Trombones United Bild © Ben Knabe

Zum Abschluss des Monats kommen die Posaunisten beider hr-Orchester für eine Gemeinschaftsproduktion am Sonntag, 28. März, zusammen. Bei diesem Kammerkonzert ist enorme Klangpracht und musikalische Vielfalt garantiert – mit Werken klassischer wie auch jazziger und rockiger Provenienz.

Verfolgen kann man die Streams live und auch im Nachhinein auf den Websites und Social-Media-Kanälen von hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband. Einzelne Konzerte werden auch in hr2-kultur zu hören sein.