Kurz vor der Sommerpause öffnen sich tatsächlich noch einmal die Türen der Konzerthäuser: Beim hr-Sinfonieorchester steht u.a. das Abschiedskonzert mit Andrés Orozco-Estrada auf dem Programm, das sogar mit Publikum in der Alten Oper Frankfurt stattfinden wird.

Auch das Eröffnungskonzert beim Rheingau Musik Festival im Kloster Eberbach ist mit Publikum geplant und bereits ausverkauft. Alle Juni-Konzerte sind im Video-Livestream und anschließend als Video-on-Demand zu erleben. Ausgewählte Konzerte sind nachträglich auch in der ARD-Mediathek zu finden oder als Aufzeichnung in hr2-kultur zu hören.

Das hr-Sinfonieorchester beginnt den letzten Konzertmonat der laufenden Saison mit einem Livestream am Donnerstag, 3. Juni, mit dem Pianisten Martin Helmchen, der das Klavierkonzert G-Dur KV 453 von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Leitung von Andrew Manze präsentiert. Beim Livestream am Donnerstag, 10. Juni, nimmt Dirigent Fabio Biondi das Publikum mit Mozart mit nach Mailand. Das Konzert beinhaltet frühe Mozart-Sinfonien aus der Zeit um 1770, sowie eine Auswahl von Werken, die der 14-jährige Mozart auf seinen Italien-Reisen kennenglernt haben könnte. Am Freitag, 11. Juni, um 20 Uhr präsentiert das Orchester dasselbe Programm bei den Weilburger Schlosskonzerten im dortigen Renaissancehof vor Publikum.

Am Donnerstag, 17. Juni, schließlich heißt es: Auf Wiedersehen, Andrés Orozco-Estrada! Nach sieben Jahren verlässt der Kolumbianer Frankfurt und bringt in zwei unterschiedlichen Konzert-Sets um 18 Uhr und 20.30 Uhr neben weiteren Werken mit Principal Guest Artist Hilary Hahn das Violinkonzert von Alberto Ginastera auf die Bühne. Die Alte Oper Frankfurt öffnet erstmals im Juni wieder ihre Türen, sodass sich das Publikum tatsächlich persönlich vom Chefdirigenten verabschieden kann.

Am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Juni, schließlich eröffnet das hr-Sinfonieorchester traditionell das Rheingau Musik Festival im Kloster Eberbach. In Anwesenheit des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Samstagabend wird das Orchester zusammen mit Solist Augustin Hadelich das Violinkonzert d-Moll von Jean Sibelius präsentieren. Beide Konzertabende sind bereits ausverkauft. Am Sonntagabend gibt es das Konzert im Livestream.