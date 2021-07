Ayako Kasai hat erfolgreich ihr Probejahr in den 2. Violinen des hr-Sinfonieorchesters absolviert.

Ayako Kasai, geboren 1993 in Nagano (Japan), studierte seit 2019 Violine bei Mintcho Mintcev an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Ihren Bachelor-Abschluss erlangte sie 2015 an der Tokyo University of Arts bei Kazuki Sawa und Sonoko Numata. Orchestererfahrungen sammelte Ayako Kasai bisher u.a. als Akademistin beim NHK Symphony Orchestra in Tokyo und als Gastmusikerin beim Gürzenich Orchester Köln sowie dem WDR Sinfonieorchester in Köln. Ein Zeitvertrag verband sie zuletzt mit den Essener Philharmonikern. Seit April 2020 ist Ayako Kasai Mitglied der 2. Violinen im hr-Sinfonieorchester.