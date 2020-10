Anfang Oktober tritt ein langjähriges Mitglied des hr-Sinfonieorchesters seinen wohlverdienten Ruhestand an und verabschiedet sich von seinen Kolleg*innen wie vom Publikum: der Stellvertretender Solo-Hornist John Stobart.

Stobart kommt aus Cornwall (England). Er studierte Horn bei Douglas Moore und Julian Baker am Royal College of Music London und bei Gerd Seifert an der Akademie des Berliner Philharmonischen Orchesters. Nach Engagements im Schottischen Kammerorchester und im dortigen Opernorchester sowie häufiger Aushilfstätigkeit bei den Berliner Philharmonikern kam er 1980 nach Frankfurt zum hr-Sinfonieorchester. Seit einigen Jahren widmet sich John Stobart intensiv dem Naturhorn und anderen historischen Instrumenten. In diesem Zusammenhang hat er auch eine CD mit der schwedischen Pianistin Barbro Jansson aufgenommen. Er stellt sich auch regelmäßig den Herausforderungen der zeitgenössischen Musik und gibt Werke in Auftrag.