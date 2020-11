Die 1995 in Taiwan geborene Kontrabassistin Yi-Hsuan Chiu ist seit März 2020 neue Stipendiatin in der Orchesterakademie des hr-Sinfonieorchesters.

Sie hat ihr Bachelor- und Master-Studium 2013–2019 an der Juilliard School of Music in New York bei Albert Laszlo absolviert. Als Teilnehmerin bei Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Aspen Music Festival, The Juilliard School Focus Festival u.a. entwickelte sie eine rege Konzerttätigkeit. Yi-Hsuan Chiu ist Preisträgerin der American Teachers Association Competition, der International Society of Bassists Competition und der Boston Symphony Orchestra Concerto Competition. 2016 nahm sie am Internationalen ARD-Musikwettbewerb teil. Seit Oktober 2019 studiert sie an der Hochschule für Musik in Saarbrücken bei Cristian Braica.