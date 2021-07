Fabio Biondi, Nicolas Cock-Vassiliou und das hr-Sinfonieorchester mit Werken von Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi und Mozart im hr-Sendesaal Frankfurt.



Nicolas Cock-Vassiliou | Oboe

Fabio Biondi | Dirigent/Violine



Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonie D-Dur KV 84

Carlo Monza | Sinfonia »La tempesta di mare«

Giuseppe Sammartini | Oboenkonzert D-Dur

Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonie G-Dur KV 74

Angelo Maria Scaccia | Violinkonzert Es-Dur

Antonio Brioschi | Sinfonia D-Dur

Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonie F-Dur KV 112





Mozart in Mailand: So überschreibt Fabio Biondi ein Programm mit dem hr-Sinfonieorchester, in dem frühe Mozart-Sinfonien aus der Zeit um 1770 einer Auswahl jener Werke gegenübergestellt werden, die der 14-jährige Mozart auf seinen Italien-Reisen kennengelernt haben könnte. Italienischer Stil trifft da auf erste Anklänge des »Sturm und Drang«, eine packende Kombination – so ganz nach dem Geschmack von Fabio Biondi, dem Orchesterleiter aus Sizilien. Der, so beschreibt es die Süddeutsche Zeitung, einfach ein »glühender Musiker« ist.

