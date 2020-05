3 hr-Sinfoniekonzerte nach Wunsch erleben.



Donnerstag/Freitag / Thursday/Friday



Ab 49,50 €



3 hr-Sinfoniekonzerte – ohne automatische Verlängerung,

ohne Musikcard – auch als Geschenk /

3 hr-Sinfoniekonzerte – no automatic renewal,

hr-musikcard, an ideal gift



Kategorien / Categories:



I. 123,00 €

II. 102,00 €

III. 84,00 €

IV. 69,00 €

V. 49,50 €



* Maximale Ersparnis je nach Kategorie /

Maximum saving depense on catagory

Weitere Informationen Abo-Bestellung Sinfonie x 3-Abo Ende der weiteren Informationen