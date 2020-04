Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband live!

Entsprechend den derzeitigen Einschränkungen treten in der neuen Livestream-Serie aus dem hr-Sendesaal Frankfurt zunächst maximal je zwei Musiker*innen auf. Auch das Streaming erfolgt in einem reduzierten Setting mit räumlich getrennter Bild- und Ton-Regie. Mit diesem Projekt unterstützt das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband zugleich die Nothilfe-Aktion der Deutschen Orchester-Stiftung und ruft zu Spenden an den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung auf.

Weitere Informationen

Rainer Heute, Bassklarinette

Peter Reiter, Piano



Duke Ellington

The Single Petal of a Rose



Tipp:

Rainer Heute mit der hr-Bigband auf YouTube:

»Te Misea« aus dem Programm mit Richard Bona



Peter Reiter mit der hr-Bigband auf YouTube:

Adagio from: Harpsichord Concerto in D minor, BWV 1052

