Benefizkonzert für das Rheingau Musik Festival / Tony Lakatos & Jörg Achim Keller / Mercer-Niewöhner & Schuler & Niewöhner & Scharff & Horn / Martin Scales/Ali Neander Group / Cock-Vassiliou & Vegara & Saçılık & Höfele

Weitere Informationen

hr-Bigband

Tony Lakatos, Tenorsaxofon

Jörg Achim Keller, Leitung



»Gershwin's Porgy & Bess«



It Ain't Necessarily So

Here Come De Honey Man

A Woman Is A Sometime Thing

Summertime

My Man's Gone Now

What You Want Wid Bess

Bess, You Is My Woman

There's A Boat Dats Leavin' Soon For New York



Tipp:

Tony Lakatos mit der hr-Bigband auf YouTube:

Laith Al-Deen: »Lange nicht genug«



Live auch in hr2-kultur

Ende der weiteren Informationen