Semyon Bychkov / Jörg Achim Keller / Antares-Ensemble & Semyon Bychkov / Tony Lakatos Quintett / Clara Andrada de la Calle

Weitere Informationen

hr-Bigband

Jörg Achim Keller, Leitung



»Rockin' in Rhythm«



Take The A Train

Black Butterfly

Very Special

Echoes Of Harlem

Caravan

Something To Live For

Rockin' in Rhythm

(Duke Ellington)



Tipp:

hr-Bigband Home Office auf YouTube:

»Wig Wise«



Live auch in hr2-kultur

Ende der weiteren Informationen