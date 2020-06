José Luis García Vegara & Ruth Reinhardt / Peter-Philipp Staemmler & Ruth Reinhardt / Simon Oslender & Jörg Achim Keller / Rachelle Hunt & Daniela Shemer

hr-Bigband

Simon Oslender, Hammond B3

Jörg Achim Keller, Leitung



»Hammond Groove«

hr-Bigband meets Simon Oslender



(Straight) From The Heart (Ray Charles)

That Ol'Bus Smell (Dieter Reith)

I'm a Fool to Want You (Sinatra/Wolf/Herron)

What I'd Say (Ray Charles)

I Believe To My Soul (Ray Charles)

Hallelujah, I Love Her So (Ray Charles)

Georgia On My Mind (Hoagy Carmichael)

The Cat (Lalo Schifrin)



