Video-Übertragung aus dem hr-Sendesaal Frankfurt: Andrés Orozco-Estrada, Pekka Kuusisto und das hr-Sinfonieorchester mit Werken von Mendelssohn und Lindberg.

Hier können Sie das Konzert am 24. März 2021 um 20.00 Uhr live im Video erleben und im Anschluss als Aufzeichnung nachverfolgen:



Artist in Residence



Pekka Kuusisto | Violine

Andrés Orozco-Estrada | Dirigent



Felix Mendelssohn Bartholdy | Die Hebriden

Magnus Lindberg | 1. Violinkonzert

Felix Mendelssohn Bartholdy | 1. Sinfonie





In seinen Livestream-Konzerten hat das hr-Sinfonieorchester Frankfurt mit Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada in den vergangenen Monaten bereits die 3. und 4. Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy präsentiert. Nun folgt die 1. Sinfonie des romantischen Stimmungsmalers – eine ganz erstaunliche schöpferische Leistung des damals 15-Jährigen. Darüber hinaus steht eine seiner farbigen Konzert-Ouvertüren auf dem Programm und der aktuelle »Artist in Residence« der Spielzeit Pekka Kuusisto ist zu erleben mit dem 1. Violinkonzert von Magnus Lindberg.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen



Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.