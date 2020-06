Stage@Seven on Tour

Am Freitag, 19. Juni, ging das hr-Sinfonieorchester mit der »Stage@Seven« erstmals »on Tour« und spielte mit der Stargeigerin Lisa Batiashvili unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada ein Benefizkonzert zugunsten der gemeinnützigen Stiftung des Rheingau Musik Festivals – und das an Ort und Stelle: im Kloster Eberbach.

Das hr-Sinfonieorchester, das das Rheingau Musik Festival traditionell in der Basilika des Kloster Eberbach eröffnet, wandelte das entfallene Ereignis zum Benefizkonzert um. »Damit setzen wir ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Festival«, sagt Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada. Er hatte Stücke zu den Themen Licht, Freiheit und Hoffnung zusammengestellt, von der Bach-Arie bis zu Mendelssohns »Sommernachtstraum«. Als Referenz an das Beethoven-Jahr standen die Ouvertüren aus »Egmont«, »Fidelio« und »Geschöpfe des Prometheus« auf dem Programm.

Lisa Batiashvili Bild © Sammy Hart

Solistin des Abends war Lisa Batiashvili, die dieses Jahr eigentlich »Artist in Residence« des Rheingau Musik Festivals gewesen wäre: Sie war mit Neuarrangements klassischer Werke auf die Bühne zu erleben.

Das Konzert, das ohne Publikum vor Ort auskommen musste, war verbunden mit dem Aufruf an die Zuschauer*innen, die Stiftung Rheingau Musik Festival zu unterstützen. Die gemeinnützige Stiftung wird den Großteil der Spenden an Musiker*innen weiterleiten, die durch die Absage des Festivals in finanzielle Nöte geraten sind. »Es geht uns dabei besonders um jene Künstler, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören«, betont Festival-Intendant Michael Herrmann.

Das Konzert war am 19. Juni um 19 Uhr im Rahmen von »Stage@Seven« als Video-Livestream auf der Homepage sowie in den Social Media-Kanälen des hr-Sinfonieorchesters zu erleben. Außerdem wurde das Benefizkonzert live in hr2-kultur übertragen.

Eine erweiterte 90-minütige Benefizgala, die vom Chefdirigenten des hr-Sinfonieorchesters moderiert werden wird, sendet das hr-fernsehen am Sonntag, 28. Juni sowie 3sat am Samstag, 11. Juli, jeweils um 20.15 Uhr.



Hier können Sie das Benefizkonzert vom 19. Juni nacherleben: