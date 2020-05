Den renommierten Wettbewerb für junge Dirigenten veranstaltet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt gemeinsam mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Im Wechsel gestalten beide Orchester die Vor- und Finalrunden.

Den renommierten Wettbewerb für junge Dirigenten veranstaltet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt gemeinsam mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Im Wechsel gestalten beide Orchester die Vor- und Finalrunden. Für die neunte Ausgabe des Solti-Wettbewerbs, die vom 7. bis 11. Oktober 2020 in Kooperation mit der Frankfurter Museums-Gesellschaft e.V., der Oper Frankfurt und der Alten Oper Frankfurt ausgerichtet wird, werden erneut Bewerbungen aus vielen Ländern der Welt erwartet. Nur die besten Kandidaten erhalten eine Einladung. Das hr-Sinfonieorchester ist diesmal der musikalische Partner der Teilnehmer in der Vorrunde und im Halbfinale.

Frankfurt Radio Symphony is holding this renowned competition for young conductors together with Frankfurt Opera and Museum Orchestra. The two orchestras play alternately in the preliminary and final rounds. At the 9th Sir Georg Solti International Conductors' Competition from 7 to 11 October 2020, organised jointly by the Frankfurter Museums-Gesellschaft e.V., Frankfurt Opera and Alte Oper Frankfurt, applications are once again expected from all over the world. Only the best candidates receive an invitation. Frankfurt Radio Symphony will accompany the participants musically in the preliminary round and semi-final.

