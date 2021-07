François Leleux präsentiert Kindern und Familien mit dem hr-Sinfonieorchester und Tobi Kämmerer & Tanja Rösner von der hr3 Morningshow Debussys »Petite Suite« und Strawinsky »Pulcinella-Suite« im hr-Sendesaal Frankfurt.



Spotlight Family



François Leleux

präsentiert Kindern und Familien:



Claude Debussy | Petite Suite

Igor Strawinsky | Pulcinella-Suite





Special Guests:

Tobi Kämmerer & Tanja Rösner

hr3 Morningshow





Das »Spotlight« weckt stets große Begeisterung. In dem unkonventionellen Gesprächskonzert eröffnet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt die Möglichkeit, Meisterwerke der Orchestermusik intensiver zu erleben und kennenzulernen. Erstmals steht dabei François Leleux am Pult. Der mitreißende französische Oboist und Dirigent wird bei dieser Online-Ausgabe speziell für Kinder und Familien die reizvolle »Kleine Suite« des französischen Klangzauberers Claude Debussy vorstellen sowie Igor Strawinskys bekannte »Pulcinella-Suite« – eine Huldigung des originellen russischen Ballettmusik-Großmeisters an die berühmte Figur der italienischen Commedia dell'arte.

Tanja Rösner und Tobi Kämmerer Bild © Niels Burock

Als Special Guests ist wieder das bekannte Moderatoren-Duo Tobi Kämmerer und Tanja Rösner von der hr3 Morningshow mit von der Partie. Die beiden Radio-Talker sorgen dafür, dass Kinder und Familien zu Hause sich am Familien-Spotlight entsprechend live mitbeteiligen können.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den YouTube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters und erhalten Sie Benachrichtigungen vor jedem Livestream! Ende der weiteren Informationen



Spenden-Aufruf:

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden für den »Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung« auf.