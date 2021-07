Städel in Concert: ABOUT HUMANS

Livestream: 19. März 2021 Städel in Concert: ABOUT HUMANS

Gegenwartskunst trifft Beethoven & Pärt – ein Projekt von Städel Museum und hr-Sinfonieorchester.



Städel in Concert

ABOUT HUMANS



Gegenwartskunst trifft Beethoven & Pärt



Ein Projekt von

Städel Museum und hr-Sinfonieorchester



Mit Werken von

Martin Kippenberger, Maria Lassnig,

Daniel Richter, Cindy Sherman u.a.



Ludwig van Beethovens

Streichquartett C-Dur op. 59 Nr. 3



Arvo Pärts

Psalom



und dem

Hába Quartett



Sha Katsouris | Violine

Artur Podlesniy | Violine

Peter Zelienka | Viola

Arnold Ilg | Violoncello





An diesem Abend greifen Musik und Kunst thematisch ineinander. In einem ungewöhnlichen Video-Projekt treten eindrucksvolle Werke der Gegenwartskunst in Beziehung zu Musikwerken zweier Komponisten, in deren Schaffen sich das Thema »Mensch« auf vielfältige Weise spiegelt. Live aus den Gartenhallen des Städel Museums präsentieren Musiker*innen des hr-Sinfonieorchesters Kompositionen von Ludwig van Beethoven und Arvo Pärt. Eine Begegnung von Gegenwartskunst und klassischer Musik ganz besonderer Art.



ABOUT HUMANS

Der Blick von Künstlerinnen und Künstlern auf den Menschen hat sich in den vergangenen Jahrhunderten gewandelt. Anstelle repräsentativer Porträts rücken das Hinterfragen und Ergründen des Selbst.

In den Arbeiten von Maria Lassnig und Cindy Sherman, Daniel Richter und Martin Kippenberger wird der Mensch zum komplexen Experimentierfeld. Denn in den Dekaden, in denen die gewaltsamen und gewissenlosen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs prägend sind, in der Aspekte der Existenzsicherung und der eigenen Verortung in der Welt, des Genderbewusstseins sowie des gesellschaftlichen Miteinanders verhandelt werden, befragt auch die Kunst den Menschen immer wieder neu.

Ein Komponist, der wie kein anderer den Menschen und die Gedanken des Humanismus in den Mittelpunkt stellt, ist Ludwig van Beethoven. Der zeitlose Klassiker hat in seiner Musik alle Höhen und Tiefen des Menschen ausgelotet und mit seinem Anspruch des Künstlerseins und dem lebenslangen Kampf für ein humanistisches Menschenbild Maßstäbe gesetzt. Davon zeugt auch sein Streichquartett C-Dur op. 59 Nr. 3: das krönende dritte der berühmten »Rasumowsky-Quartette«.

Beethovens Musik steht dabei eine instrumentale Miniatur des estnischen Gegenwartskomponisten Arvo Pärt zur Seite, die in ihrem mystisch-spirituellen Klangraum eine weitere bedeutende Dimension des Mensch-Seins reflektiert und evoziert: die Ebene von Glauben und spiritueller Kontemplation – »Psalom«.

