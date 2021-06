Im Kammerkonzert des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt in der Landesmusikakademie Hessen in Schlitz steht diesmal barocke Musik der Familie Bach im Fokus. Der große Vater im Spiegel seiner zu neuen Ufern strebenden Söhne. Holzbläser und Streicherinnen des hr-Sinfonieorchesters und die Cembalistin Susanne Rohn präsentieren eine kammermusikalische Bach-Saga zwischen barocker Meisterschaft, Empfindsamkeit, vorklassischer Reife und »Sturm und Drang«.

At this Frankfurt Radio Symphony chamber concert at the Landesmusikakademie Hessen in Schlitz, the focus is on baroque music of the Bach family. The great father reflected in his sons who are aspiring to new shores – a Bach saga in a chamber music concert that moves between baroque mastery, sensitivity, pre-classical maturity and the »Sturm und Drang« movement.

