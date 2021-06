Um auf die aktuellen Entwicklungen in der Pandemie flexibel reagieren zu können, verzichtet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt in der Saison 2021/22 auf eine Veröffentlichung der gesamten Spielzeit. Die Konzertangebote werden vielmehr in Etappen vorgestellt und in den Vorverkauf gebracht. Damit kann das hr-Sinfonieorchester auf sich neu eröffnende Möglichkeiten hinsichtlich seiner Besetzungsstärke wie des Platzangebots für Sie als Konzertbesucher*innen schneller reagieren. Oberstes Ziel ist es, Ihnen möglichst bald wieder in gewohnter Weise musikalisch zu begegnen und unsere Leidenschaft mit Ihnen zu teilen. [mehr]