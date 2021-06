Festkonzert: 40 Jahre Alte Oper Frankfurt

Am 28. August 1981 fand eine besondere Metamorphose ihren Abschluss: Die Alte Oper Frankfurt wurde wiedereröffnet, mit Mahlers 8. Sinfonie. Aus einer Kriegsruine war ein Konzerthaus geworden, das schnell zu den beliebtesten gezählt wurde bei internationalen Künstlern wie beim Publikum. Das vom neuen Chefdirigenten Alain Altinoglu geleitete hr-Sinfonieorchester gestaltet nun das Festkonzert »40 Jahre Alte Oper«, auf dem Programm die »Sinfonischen Metamorphosen« des wohl berühmtesten aller Frankfurter Komponisten Paul Hindemith. 1943, wenige Monate vor den Bombentreffern auf das Frankfurter Opernhaus, komponierte er im amerikanischen Exil sein mit erfolgreichstes Orchesterwerk, bei dem er Motive seines Romantik-Kollegen Carl Maria von Weber verarbeitete. Einen Blick zurück wagt auch Albert Schnelzer in seiner Auftragskomposition für dieses Festkonzert: Er schaut »Durch das Auge des Pegasus«, des geflügelten Pferdes auf dem Dach der Alten Oper – und sieht all die Musik, die hier in den vergangenen 40 Jahren erklungen ist. Einiges davon wird zitiert, allem voran das »Veni creator« aus Mahlers »Achter«, eine Huldigung des hier nicht nur göttlich verstandenen Schöpfergeistes.

On August 28, 1981, a special metamorphosis came to an end: the Alte Oper Frankfurt was reopened, with Mahler's 8th Symphony. A war ruin had been transformed into a concert hall that quickly became one of the most popular with international artists and audiences alike. The Frankfurt Radio Symphony, led by the new Music Director Alain Altinoglu, now arranged the festive concert »40 Years Alte Oper«, on the program the »Symphonic Metamorphoses« of the probably most famous of all Frankfurt composers Paul Hindemith. In 1943, a few months before the bombing of the Frankfurt Opera House, he composed one of his most successful orchestral works in exile in America, using motifs from his Romantic colleague Carl Maria von Weber. Albert Schnelzer also dares to look back in his commissioned composition for this celebratory concert: he looks »Through the Eye of Pegasus,« the winged horse on the roof of the Alte Oper - and sees all the music that has been heard here in the past 40 years. Some of it is quoted, above all the »Veni creator« from Mahler's »Eighth«, a homage to the creative spirit, understood here not only divinely.

