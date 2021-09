Im Kammerkonzert des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt im Forum Kultur Heppenheim sind diesmal barocke Bläserspiele zu erleben – komponiert von den Barockmeistern Jan Dismas Zelenka, Jean-Marie Leclair und Georg Philipp Telemann. Präsentiert wird das reizvolle Programm von einem Ensemble des hr-Sinfonieorchesters, bestehend aus dem Solo-Oboisten José Luis García Vegara, dem Solo-Fagottisten Theo Plath, der Oboistin Doğa Saçilik und dem Kontrabassisten Sung-Hyuck Hong sowie der Gast-Cembalistin Flóra Fábri.

This time, the chamber concert of the Frankfurt Radio Symphony at the Forum Kultur Heppenheim will feature baroque wind music – composed by the Baroque masters Jan Dismas Zelenka, Jean-Marie Leclair and Georg Philipp Telemann. The delightful program will be presented by an ensemble consisting of members of Frankfurt Radio Symphony, the solo oboist José Luis García Vegara, solo bassoonist Theo Plath, oboist Doğa Saçilik and double bassist Sung-Hyuck Hong, as well as guest harpsichordist Flóra Fábri.

