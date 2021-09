Das Kammerkonzert des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt im großen Konzertsaal der Trinkkuranlage in Bad Nauheim bietet diesmal einen Nachmittag mit dem französischsten aller Instrumente. Solo-Harfenistin Anne-Sophie Bertrand bereichert die Konzertreihe des Förderverein Sinfonische Musik mit einem feinsinnigen Programm rund um ihr apartes Saiteninstrument. Als Partner mit von der Partie sind dabei ferner fünf Streicherinnen und Streicher des hr-Sinfonieorchesters.

The chamber concert of the Frankfurt Radio Symphony in the large concert hall of the Trinkkuranlage in Bad Nauheim this time offers an afternoon with the most French of all instruments. Solo harpist Anne-Sophie Bertrand is enriching the concert series of the Förderverein Sinfonische Musik with a subtle program embracing all aspects of her exquisite string instrument. Five string players of the Frankfurt Radio Symphony are also part of the group.

