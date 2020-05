Kammermusik aus vier Jahrhunderten – alle 10 oder 5 Konzerte erleben.



Sonntag / Sunday



Ab 85,– €



Kammermusik aus vier Jahrhunderten –

10 oder 5 Konzerte mit freier Platzwahl /

Chamber music from drei Jahrhunderten –

10 oder 5 concerts with free choice of seats



10 Konzerte: 140,00 €

5 Konzerte: 85,00 €



Automatische Verlängerung / Automatic renewal



* Maximale Ersparnis je nach Kategorie /

Maximum saving depense on catagory