hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband live: hr-Brass & Theo Plath / Axel Schlosser Quartett / Antares Ensemble & Marc Gruber / Martin Scales Trio / Hába Quartett

Axel Schlosser Quartett

Axel Schlosser, Trompete

Thilo Wagner, Piano

Jean-Philippe Wadle, Bass

Paul Höchstädter, Schlagzeug



»Celebrating Louis Armstrong«



When It's Sleepy Time Down South (Muse, René, René)

Down In Honky Tonk Town (Smith/McCarron)

Beale Street Blues (W. C. Handy)

St James Infirmary (traditional)

You Can Depend On Me (Carpenter, Dunlap, Hines)

What A Wonderful World (Weiss/Thiele)



Tipp:

Axel Schlosser mit der hr-Bigband auf YouTube:

Donny McCaslin: »Memphis Redux«



Paul Höchstädter mit der hr-Bigband auf YouTube:

Donny McCaslin: »Stadium Jazz«

