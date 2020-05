hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband live: Iveta Apkalna & Valentino Worlitzsch / Andrés Orozco-Estrada / Christian Tetzlaff / Akemi Mercer-Niewöhner & Dirk Niewöhner & Ulrich Horn & Sebastian Wittiber & Anne-Sophie Bertrand / Martin Auer & Steffen Weber

Stage@Seven EXTRA Artist in Residence Iveta Apkalna , Orgel Valentino Worlitzsch , Violoncello Streicher*innen des hr-Sinfonieorchesters Florin Iliescu / Laurent Weibel, Violine Wandi Xu / Alexandra Raab, Violine Sophie Groote / Peter Zelienka, Viola Valentin Scharff, Violoncello Simon Backhaus, Kontrabass »Orgel-Töne« Johann Sebastian Bach/Antonio Vivaldi Concerto a-Moll (nach BWV 593) (Transkription für Orgel und Streicher von Marcel Dupré) Camille Saint-Saëns Prière – für Violoncello und Orgel Gabriel Fauré Romance – für Violoncello und Orgel Pēteris Vasks Abendmusik – für Violoncello und Orgel Georg Friedrich Händel Orgelkonzert B-Dur op. 4 Nr. 6 Tipp: Mehr Orgel mit dem hr-Sinfonieorchester auf YouTube: Poulenc: Orgelkonzert Livestream in Kooperation mit ARTE Concert

Martin Auer, Trompete

Steffen Weber, Saxofon



»Celebrating Louis Armstrong«



On the Sunny Side of the Street (Jimmy McHugh)

Honeysuckle Rose (Fats Waller)

Sleepy Time Down South (Clarence Muse)

Blue Monk (Thelonious Monk)

Bourbon Street Parade (Paul Barbarin)



Tipp:

Martin Auer mit der hr-Bigband auf YouTube:

Laith Al Deen: »Dein Lied«



Steffen Weber mit der hr-Bigband auf YouTube:

Vincent Peirani: »Untitled suite«

