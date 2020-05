Hilary Hahn verbindet mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt eine lange Freundschaft. In der Spielzeit 2020/21 beehrt die US-amerikanische Star-Geigerin als »Principal Guest« gleich zweimal die hr-Sinfoniekonzerte in der Alten Oper.

Berühmt für ihre Virtuosität, ihre engagierten Interpretationen und ihre kreative Programmgestaltung, hat die dreifache Grammy-Preisträgerin mit ihrer dynamischen Art des Musizierens und dem Anliegen, ihre musikalischen Erlebnisse mit einer weltweiten Gemeinschaft zu teilen, eine große Fangemeinde um sich versammelt.

Als »Principal Guest« des gemeinsam hr-Sinfonieorchester ist Hilary Hahn mit ihrer faszinierend intensiven wie makellosen Interpretationskunst dabei in zwei konträren Werken zu erleben: dem romantisch-schwelgerischen Dvořák-Konzert und dem hoch expressiven, virtuosen Violinkonzert Alberto Ginasteras. Beide wird sie mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt und Andrés Orozco-Estrada parallel auch für CD produzieren.

Hilary Hahn has enjoyed a long friendship with Frankfurt Radio Symphony. This season, Frankfurt Radio Symphony is honoured to welcome the star violinist from America as »Principal Guest« at two concerts in the Alte Oper concert hall. She will be demonstrating her amazingly intense and flawless art of interpretation in two quite rare works: the romantic and sumptuous Dvořák Concerto and the highly expressive, virtuoso Violin Concerto by Alberto Ginastera. Together with Frankfurt Radio Symphony and Andrés Orozco-Estrada, she will also make a CD recording of both works.

