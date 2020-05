sounds of finland

Ein Festival mit Pekka Kuusisto, dem hr-Sinfonieorchester und der hr-Bigband

»Onnelinen« heißt Glück auf Finnisch. Im Land der tausend Seen gibt es nicht nur den finnischen Tango, der die Menschen glücklich macht. In fünf Konzerten an vier Tagen gehen das hr-Sinfonierochester und die hr-Bigband auf Entdeckungsreise in eine faszinierende Welt zwischen Klassik und Jazz, Tradition und Gegenwart, nordischem Licht und meditativer Stille.

»Onnelinen« means happiness in Finnish. In the land of a thousand lakes, it’s not only the Finnish tango that makes people happy. In five concerts over four days we go on a journey of discovery into a fascinating world between the classical and jazz, tradition and the present, Nordic lights and meditative silence.

