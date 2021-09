Der neue Chefdirigent Alain Altinoglu mit einer Hommage zum 90. Geburtstag von Sofia Gubaidulina und seiner Premiere in der Mahler-Interpretation des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt. Auf die Frage, für wen sie eigentlich komponiere, hat Sofia Gubaidulina einmal geantwortet: »Für Gott. Auch für das Publikum, aber in erster Linie für Gott.« Ihr Komponieren sei stets eine Form von Beten, ein Zwiegespräch mit dem Allmächtigsten, sagt die Grand Dame der Neuen Musik mit tatarischer Abstammung. Diesen Dialog trägt ihr 3. Violinkonzert, uraufgeführt 2018, auch im Titel: »Ich und Du«, eine Schrift des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber stand für diese Titelzeile Pate. Ich und Du, die Violine und das Orchester: Man erlebt einen Gedankenaustausch der musikalischen Protagonisten, ein sich Verdichten, letztlich aber wieder Entfremden. Ein mythologisches Göttergeschlecht gab der 1. Sinfonie von Gustav Mahler seinen populären Beinamen, »Der Titan«. »Wie ein Naturlaut« beginnt sie, mit naturhaft-ungeformtem Klangmaterial, die Klarinette lässt einen falschen Kuckucksruf hören, der Solo-Kontrabass stimmt die nach Moll verdrehte Melodie von »Bruder Jakob, schläfst du noch?« an. »Mit Parodie«, schreibt Mahler, fast überflüssigerweise. »Es ist einfach der Aufschrei eines im Tiefsten verwundeten Herzens«, so Gustav Mahler dann über den nahtlos anschließenden Finalsatz. Und an den Dirigenten Bruno Walter schrieb er 1909: »Der Trauermarsch und der darauf ausbrechende Sturm scheinen mir wie eine brennende Anklage an den Schöpfer … nur während des Dirigierens! Nachher ist alles gleich ausgewischt – sonst könnte man gar nicht weiterleben.«



The new Music Director Alain Altinoglu with a tribute to the 90th birthday of Sofia Gubaidulina and his premiere in the Mahler interpretation of the Frankfurt Radio Symphony. When asked for whom she actually composes, Sofia Gubaidulina once answered: »For God. Also for the audience, but first and foremost for God.« Her composing is always a form of praying, a dialogue with the Almighty, says the grand dame of new music of Tatar descent. Her third 3rd Violin Concerto, premiered in 2018, also bears this dialogue in its title: »I and Thou.« A mythological deity gave Gustav Mahler's 1st Symphony its popular epithet, »The Titan.« »Like a natural sound« it begins, with natural-unformed sound material, the clarinet lets a false cuckoo call be heard, the solo double bass intones the melody of »Bruder Jakob, schläfst du noch?« twisted into a minor key. »With parody,« Mahler writes, almost redundantly. »It is simply the outcry of a heart wounded to the core,« Gustav Mahler then says of the seamlessly following final movement. And to the conductor Bruno Walter he wrote in 1909: »The funeral march and the storm that breaks out after it seem to me like a burning indictment of the Creator ... only while conducting! Afterwards everything is wiped out immediately – otherwise one could not go on living at all.«



