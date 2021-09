Philippe Herreweghe verbindet mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt eine langjährige künstlerische Freundschaft. Mit von der Partie ist diesmal Vilde Frang. An Bachs Violinkonzerte gehe sie heran wie eine Tänzerin, sagt die norwegische Geigerin. »Bachs Musik muss singen und tanzen. Sie braucht einen organischen Fluss, der alles belebt und freisetzt. Als Kind konnte ich bei diesen Violinkonzerten nicht ruhig sitzen und wollte unbedingt dazu tanzen.« Gerade hier fühle sie »eine grenzenlose Freiheit als Interpretin, meinen Sinnen nachzugehen und frei zu gestalten.« Mit Philippe Herreweghe hat Vilde Frang dabei einen Tanzpartner, der Bachs Musik so gut kennt wie wenig andere. Seine Einspielungen der Kantaten und Passionen setzten Maßstäbe. In jüngster Zeit stand Herreweghe aber auch immer wieder mit den späten Mozart-Sinfonien auf dem Podium. »Mozart kam ziemlich spät in meinem Leben«, so der Dirigent. »Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich z.B. sehr auf Bach konzentriert. Danach habe ich mich für Beethoven interessiert, dann für Schumann. Erst danach galt mein Interesse auch Mozart.« Dabei profitiert gerade dieser Komponist von jenem Klang, den Philippe Herreweghe als sein Ideal beschreibt: »Was mir am wichtigsten ist, ist Klarheit. Ich möchte die Musik gewissermaßen durchsichtig machen. Meine Aufnahmen sollten von einem guten Musiker notierbar sein. Meine Herausforderung ist immer, die Musik so klar auszusprechen, dass sie vom Gehör her notierbar wäre.«



Konzertdauer: ca. 70 Minuten



Die rund einstündigen Konzerte finden unter Einhaltung eines umfangreichen Abstands- und Hygienekonzepts statt, das u.a. geänderte Saalpläne, neue Einlass- und Auslass-Situationen sowie den Verzicht auf Pausen und Catering umfasst. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte unseren Hygiene-Hinweisen.

Philippe Herreweghe has a long-standing artistic friendship with the Frankfurt Radio Symphony. This time Vilde Frang is part of the group. She approaches Bach's violin concertos like a dancer, says the Norwegian violinist. »Bach's music needs to sing and dance. It needs an organic flow that enlivens and releases everything. In Philippe Herreweghe, Vilde Frang has a dance partner who knows Bach's music as well as few others. His recordings of the cantatas and passions set standards. Recently, however, Herreweghe has been on the podium again and again with the late Mozart symphonies. »Mozart came quite late in my life,« the conductor said. »For most of my life, I was very focused on Bach, for example. Then I got interested in Beethoven, then Schumann. Only after that was my interest also in Mozart.« Yet this composer in particular benefits from the kind of sound that Philippe Herreweghe describes as his ideal: »What is most important to me is clarity. I want to make the music transparent, so to speak. My recordings should be notable by a good musician. My challenge is always to pronounce the music so clearly that it would be notable by ear.«



Concert duration: about 70 minutes



The concerts, which last about an hour, take place in compliance with an extensive spacing and hygiene concept, which includes, among other things, modified seating plans, new entrance and exit situations, as well as the omission of breaks and catering. For more information, please refer to our hygiene instructions: Hinweise für Konzertbesucher*innen.

