Romantik à la Russe

In seinem berühmten Klaviertrio hat Tschaikowsky einen Höhepunkt elegischer Stimmungsmalerei geschaffen. Sein Landsmann Nikolaj Medtner gilt als letzter russischer Romantiker. Heute nahezu vergessen, wurde er einst in einem Atemzug mit Skrjabin und Rachmaninow genannt. In seinem Klavierquintett hinterließ er eine Musik voll russischer Seele und kompositorischer Klarheit.

Tchaikovsky’s famous piano trio is a masterpiece of elegiac atmospheric expression. His fellow countryman Nikolai Medtner is considered the last Russian romantic. Nowadays almost forgotten, he was once mentioned in the same breath as Scriabin and Rachmaninov. With his piano quintet, he leaves a legacy of music full of Russian soul and compositional clarity.

