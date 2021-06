Schilflieder

Apartes rund um die Oboe. Solo-Oboist José Luis García Vegara und Oboist Michael Höfele mit einem Bratschen-Kollegen und der Gastpianistin Maria Ollikainen präsentieren reizvolle Trios von Beethoven und Hindemith, spätromantische Rhapsodien eines US-Amerikaners und Fantasien eines kaum bekannten deutschen Spätromantikers.

Apartes around the oboe. Solo oboist José Luis García Vegara and oboist Michael Hofele, together with a viola colleague and the guest pianist Maria Ollikainen and delightful trios by Beethoven and Hindemith, late romantic rhapsodies by an American composer and fantasies by a little-known German Late Romanticist.

